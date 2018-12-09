وزير الآثار: "مفيش أفراح هتحصل داخل المعابد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أحمد علي:

قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إنه اتخذ قرارا منذ فترة طويلة، بمنع إقامة الأفراح في القلاع والمعابد والمقابر، مؤكدا: "نرفض عروض كثيرة من أغنياء العالم لإقامة أفراح في منطقة الأهرامات، وحينما أثار البعض منذ فترة علي مواقع التواصل الاجتماعي، أن هناك كتب كتاب أقيم في معبد الكرنك، أوصيت بإحالة الملف لالنيابة الإدارية، ولقينا إنه كان عشاء عمل وفقا للقواعد، لكن الشركة التي نظمت العشاء، أقامت كتب كتاب، ودا غلط".

وأضاف العناني، في كلمته خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، المنعقد الآن برئاسة النائب أسامة هيكل، أن كتب الكتاب مسموح بصحون المساجد وحدائق الحصون الآثرية فقط، متابعا: بعد أسبوعين من تلك الواقعة، أثير علي موقع التواصل الاجتماعي، إن فيه ناس عملوا فرح في معبد الفيلة بأسوان، وبعد البحث وجدنا الفرح في أحد الفنادق الكبرى، ما حدث في المعبد هو عشاء عمل فقط لمدة ساعتين بدون خمور أو راقصة".

وأضاف في نهاية حديثة: "مفيش فرح حصل أو هيحصل داخل معابد".​