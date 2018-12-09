سحر نصر: "كل دولار يتم إنفاقه يجلب ضعفه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت الدكتور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن منتدى أفريقيا 2018 يناقش سبل التغلب على التحديات التي تواجه القارة، وسبل التعاون وتشجيع الاستثمارات المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت نصر، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى أفريقيا 2018، اليوم الأحد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الرئيس حريص على مد جسور الصلة مع دول القارة، من خلال مشروعات إنتاجية وخدمية كبرى.

وتابعت وزيرة الاستثمار: "بالرغم من تحديات الاقتصاد العالمي يتوقع أن يرتفع معدل النمو لـ4% خلال السنوات المقبلة، ومن أبرز التجارب الناجحة ما حققته مصر لتنفيذ برنامج طموح لتحسين أحوال الاقتصاد، عبر قانون الاستثمار والحوافز التي يقدمها، وحقق البرنامج ارتفاعًا في معدلات النمو الاقتصادي الأمر الذي نال إشادة المؤسسات الدولية".

وأكدت أن إفريقيا لديها إمكانيات ضخمة، وعائد الاستثمار في القارة يعد من المعدلات الأعلى عالميًا، ولكي نستغل هذه الفرص نحتاج إلى التوجه للمجتمع الرقمي، وتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات، لافتة إلى أن كل دولار يتم إنفاقه يجلب ضعفه.

وطالبت وزيرة الاستثمار، بتضافر الجهود بين الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص والبنوك المحلية والدولية للشراكة في التنمية، واستغلال الطاقات البشرية التي تتمتع بها أفريقيا القارة الشابة، موضحة أن مصر كانت سباقة في هذا المجال حيث تبنى الرئيس السيسي الاستثمار في العنصر البشري من خلال اهتمامه بالصحة والتعليم والثقافة، ويأتي الاهتمام بالشباب على رأس الأولويات.

وأشارت نصر، إلى أن ريادة الأعمال هي المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، ومصدر هام لتوفير فرص العمل، فالشركات الناشئة توفر فرص العمل الجديدة، وأن الحديث عن أي خطط لتحقيق النمو لا يكتمل دون إتاحة فرصة حقيقية ومتساوية للمرأة للمشاركة في هذه التنمية.

وقالت إن مصر والدول الأفريقية نجحت خلال اجتماعات التجمع الأفريقي في تبني أجندة تمويلية متكامة تؤكد أهمية الالتزام بالبرامج التي تحافظ على سيادة الدولة وأمنها القومي.