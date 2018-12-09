"الوفد مع الناس" تتلقى طلبات المواطنين بالجيزة حتى السبت المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت اللجنة المشرفة على مبادرة "الوفد مع الناس" برعاية المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إنها تقوم بجمع ومناقشة الأفكار والمقترحات، وتحديد أولويات المواطنين داخل الجيزة لدراستها وتنفيذها على أرض الواقع مع رؤساء وأعضاء لجان شمال الجيزة.

وأضافت اللجنة، في بيان اليوم الأحد، أنه تم الاتفاق على أن تعتمد المبادرة على وضع خطة التنمية المستدامة قصيرة المدى للتفاعل مع الجماهير، من خلال عمل اللجان العامة والفرعية بالمحافظات، والعمل على حل مشاكلهم عن طريق قيادات الحزب، وتقديم الخدمات عن طريق نواب الوفد.

وأعلنت اللجنة تلقيها طلبات الفعاليات من خلال اللجان الفرعية لحزب الوفد بجنوب الجيزة حتى السبت المقبل، والتي تضم تحديد نوع الفعالية وتحديد المكان والزمان، لتوفير كافة المستلزمات وجميع المتطلبات التي تحتاجها الفعالية.

وأوضحت اللجنة، أهمية وضع خطة طويلة المدي لجميع اللجان تهدف إلى عودة حزب الوفد للشارع المصري من جديد وتفعيل الدور السياسي والثقافي والاجتماعي والخدمي، خاصة أن هذا هو الهدف الرئيسي من المبادرة التي أكد عليها رئيس الحزب.

وأكدت اللجنة المشرفة على المبادرة، أنها ليس لها أي علاقة بالتشكيل الحزبي أو الهيكل التنظيمي للجان الوفد بالمحافظات، خاصة أن هذا هو دور رئيس الوفد والسكرتير العام للوفد، لافتة إلى أنها لجنة مؤقتة وعملها هو وضع خطة استراتيجية طويلة المدى وأخرى متوسطة المدى لتنفيذ أهداف المبادرة من خلال تجهيز مقار رئيسية في أماكن مميزة وسط ميادين وشوارع رئيسية في المحافظة لسهولة الوصول إليها من قبل المواطنين، حيث تعمل هذه المقار أيضًا كغرف عمليات وذلك لوضع المبادرة في المسار المحدد لها.

وقالت اللجنة، إنه عقب الانتهاء من فعاليات المبادرة بالجيزة سيتم نقلها إلى محافظة القاهرة، ومنها إلى باقي المحافظات تباعًا، وإن المبادرة تستمر على مدار العام في جميع محافظات مصر، وذلك من خلال تنفيذ جدول زمني للفعاليات لضمان نجاح التنمية المستدامة التي تهدف إليها المبادرة.