أول تعليق من وزير الآثار على الفيلم الدنماركي أعلى الأهرامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

علق الدكتور خالد العناني وزير الآثار، علي واقعة تسلق المصور الدنماركي الأهرامات وظهور صورة إباحية مع صديقته بالفيلم الذي نشره علي موقع اليوتيوب، مؤكدا أن الفيلم الذي شاهده المصريون تضمن واقعتين، واقعة تسلق الهرم وصورة مخلة للآداب، متابعا: "أنا مش متخصص إني أقول إن الصورة الإباحية صح ولا غلط، دي شغلة النيابة العامة".

وأكد العناني في حديثه خلال اجتماع لجنة الاعلام والثقافة والآثار بالبرلمان المنعقد الآن برئاسة النائب أسامة هيكل، أنه طالب بخبراء لتوضيح مدى صحة الصورة من عدمه، متابعا: "النيابة العامة أيضا هتقول الناس دول طلعوا ‘زاي، وفِي النهاية النيابة العامة هتاخد أقصى عقاب ضد أي مقصر".

واختتم الوزير: "عاوز أقول إن دي حاجة زعلتنا في وزارة الآثار، وزعلت كل المواطنين، وبأكد إن تسلق الهرم ممنوع، والمقصر سيأخذ عقابه".​