شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء ينشر 8 معلومات عن نجاح مصر على صعيد المؤشرات الدولية (انفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الأحد، انفوجراف على صفحة التواصل الاجتماعي بموقع «فيسبوك»، يتضمن 8 معلومات عن نجاحات مصر على صعيد المؤشرات الدولية 2018.

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء ينشر 8 معلومات عن نجاح مصر على صعيد المؤشرات الدولية (انفوجراف) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المصرى اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المصرى اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .