شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 وإصابة 20 آخرين في حوادث متفرقة بالغردقة والشرقية وشمال سيناء والبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وإصابة 20 آخرين، صباح الأحد، في حوادث متفرقة بالغردقة والشرقية وشمال سيناء والبحيرة.

ففي الغردقة، لقى شابين مصرعما وأصيب ثالث بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة ملاكي في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، بطريق مطار الغردقة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل جثتي المتوفين بمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة فيما يتلقى المصاب الثالث العلاج، وتحرر محضر بالحادث وجاري تحديد بيانات المتوفين والمصاب.

كان اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب للسيارة «٨٦٥٤ ط ر ص»، ملاكي البحر الأحمر، وأسفر الحادث عن مصرع شابين وإصابة ثالث بإصابات متفرقة، وانتقل لموقع الحادث عدد من القيادات الأمنية.

وفي سياق آخر، أصيب 10 أشخاص، صباح الأحد، بإصابات متنوعة ما بين كدمات وجروح وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم إثر تعرضهم لحادث انقلاب ميني باص يحمل ركاب على طريق الجوسق – شبرا بدائرة مركز بلبيس، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقى اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث إنقلاب ميني باص يحمل ركاب على طريق الجوسق – شبرا بدائرة مركز بلبيس، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين كدمات وسحجات.

وقال الدكتور عصام فرحات، مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الصحة بالشرقية، إنه تم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، وخروجهم عقب تلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وفي شمال سيناء، أصيب 7 أشخاص بإصابات متنوعة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أثناء سيرها على الطريق الدولي الساحلي بشمال سيناء، وتم نقلهم للمستشفى للعلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء إخطارًا بانقلاب سيارة ميكروباص أثناء سيرها على طريق «العريش- القنطرة شرق» بمنطقة زارع، بدائرة قسم شرطة رابع العريش، وذلك نتيجة انفجار إطار السيارة الأمامي.

أسفر الحادث عن إصابة كل من عبدالرحمن حسن محمد، 23 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، ومحمد فتح الله محمد، 29 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسد،سامح محمد سلامه، 22 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، حسن سالم سلامه، باشتباه ما بعد الارتجاج، هيثم محمد محمد، 23 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، وحسن صالح على، 46 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، صباح عيد سلامه، 60 سنة، واصيب باشتباه كسر بالعمود الفقري.

تم نقل المصابين عن طريق سيارات الاسعاف والتي هرعت لموقع الحادث إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق.

وفي البحيرة، لقيت سيدة مصرعها وأصيب 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعي السريع في نطاق محافظة البحيرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة دمنهور بوقوع حادث تصادم بطريق «القاهرة – الإسكندرية» الزراعي السريع، إتجاه الإسكندرية، في مركز دمنهور، وتبين من الإنتقال أنه أثناء سير السيارة اختلت عجلة القيادة في يد سائقها مما أدى إلى إنحرافها واصطدامها بالحاجز الخرسانى وعمود إنارة بالجزيرة الوسطى للطريق مما أدى لانقلاب السيارة.

أسفر الحادث عن وفاة «عطيات .ق» 50 سنة، ربة منزل، وإصابة 2 آخرين من مستقلى السيارة بجروح وكدمات، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور العام، والمصابين لذات المستشفى للعلاج.