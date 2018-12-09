شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: «العمل السعودية» تنصف 3 مصريين حجز كفيلهم جوازات سفرهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف وزير القوى العاملة، محمد سعفان، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، بحل مشكلة كل من «ن.أ.س» ممرضة، و«ع.ح.أ» عامل، و«أ.س.م» ممرض، يعملون في مركز طبي بمكة بالمملكة العربية السعودية، امتنع الكفيل عن تسليمهم جوازات سفرهم بعد انتهاء إقامتهم، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج .

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، هيثم سعد الدين: إن الوزير تلقي تأكيدا فوريا من المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان، بأنه تحرك وتواصل مع مدير المركز، للتعرف على أسباب عدم تسليم الجوازات، الذي كشف بدوره عن أن المتبع الاحتفاظ بجوازات العمال لعدم تركهم العمل دون رغبته.

وتواصل المستشار العمالي مع وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية التي أنصفت الشاكين بخطاب رسمي من الوزارة أكدت فيه عدم أحقية الكفيل بالاحتفاظ بجواز السفر الخاص بالعامل بدون رغبته وفي حالة امتناعه عن تسليم الجوازات سوف يتم فرض عقوبة مالية قدرها 6000 ريال سعودي على الجوازات الثلاثة.

وأضاف أن الكفيل وافق على الفور بتسليم جوازات سفر المواطنين الثلاثة بمجرد إخطاره بخطاب وزارة العمل السعودية .