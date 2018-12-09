شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: 150 ألفًا سددوا مقدم جدية حجز وحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن عدد المواطنين الذين قاموا بسداد مقدم جدية الحجز للوحدات السكنية المطروحة بالإعلان العاشر بمشروع الإسكان الاجتماعي بلغ حتى الآن أكثر من 150 ألف مواطن، وبلغ عدد من قام منهم بالتسجيل على الموقع نحو 100 ألف مواطن، بينما بلغ عدد كراسات الشروط التي تم بيعها أكثر من 300 ألف كراسة، مؤكدة أن شراء كراسات الشروط والتقديم، وسداد مقدمات الحجز والتسجيل على الموقع الإلكتروني مستمر حتى يوم السبت 15 /12/ 2018 ولن يتم مد فترة التقديم بالإعلان.

وأوضحت عبدالحميد، في بيان لوزارة الإسكان الأحد، أن الصندوق يقوم بشكل يومي بمتابعة موقف المتقدمين بالإعلان العاشر، وإعداد إحصائيات لتحديد نسب التقدم على المشروعات من حيث المساحة والموقع، حيث أوضحت آخر إحصائية خاصة بنسب التسجيل على المشروعات- وفقاً لمساحة الوحدة- وجود نسبة 7 % من المتقدمين على مساحة 75 م2 و93 % على مساحة 90 م2 أما فيما يخص نسب المتقدمين على مواقع المشروعات فقد جاءت النسبة الأكبر لمدينتي (حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة) تليها مدينة بدر ثم العبور، ثم مدينتي العاشر من رمضان والسادات بينما تأتي مدينتي الغردقة والمنيا الجديدة في نهاية القائمة.

وأشارت إلى أن وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري طرحت 60 ألف وحدة سكنية جديدة، كمرحلة أولى بالإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، يتم تسليمها بعد 30 شهراً بمدن: (أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر –العبور الجديدة – السادات –الغردقة – بدر – العاشر من رمضان– المنيا الجديدة) عبارة عن غرفتين وصالة بمساحة تصل إلى 75م2 بسعر 185 ألف جنيه و3 غرف وصالة بمساحة تصل إلى 90م2 بسعر 225 ألف جنيه، بجانب وديعة الصيانة وتمثل 5% من قيمة الوحدة.

وأضافت أن التقديم يتم عن طريق البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري (www.mff.gov.eg) .

وحول أسلوب السداد.. قالت عبدالحميد إن سعر الوحدة غرفتين وصالة كاملة التشطيب تبلغ 185 ألف جنيه وسعر الوحدة ثلاث غرف وصالة كاملة التشطيب تبلغ 225 ألف جنيه وتلك الأسعار قابلة للتغيير في حدود نسبة 10% كحد أقصى، ويتم سداد مقدم جدية الحجز ويبلغ 10 آلاف جنيه للوحدات غرفتين وصالة، أو مبلغ 14 ألف جنيه للوحدات ثلاث غرف وصالة (وهو مبلغ يُرد في حالة عدم التخصيص) مع سداد مبلغ 300 جنيه مصاريف إدارية (لا تُرد)، وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، ويتم تسليم الوحدات بعد 30 شهراً من تاريخ نهاية الإعلان، على أن يتم سداد 10 دفعات حجز ربع سنوية بواقع مبلغ 1500 جنيه للوحدات غرفتين وصالة، أو مبلغ 2000 جنيه للوحدات ثلاث غرف وصالة وتلك المبالغ تُرد في حالة عدم التخصيص، حيث يبدأ سداد الدفعات بعد 3 أشهر من انتهاء فترة التقديم بالإعلان ويتم استكمال باقى مقدم الحجز ليبدأ من 15 % من إجمالي ثمن الوحدة (تحدد طبقاً للدخل والسن) بعد الاستعلام وانطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري.

وأضافت أن الحد الأقصى لقسط التمويل ووديعة الصيانة للوحدة السكنية لا يتجاوز 40 % من صافي الدخل الشهري (بزيادة سنوية تصل إلى 7 % لمدة تصل إلى 20 عاماً كحد أقصى)، حيث يتم حسابه طبقاً لتكلفة الوحدة ودخل المواطن ويتم سداد 5 % من قيمة الوحدة كوديعة صيانة للمشروع وفقاً لقرار مجلس الإدارة في هذا الشأن، بحيث يتم سدادها نقداً عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل ويتم سداد التمويل للوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عاماً بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة 7 % سنوياً ثابتة ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل، ويقدم الصندوق دعماً نقدياً يصل إلى 40 ألف جنيه مصري وفقاً لدخل مقدم الطلب.

وذكرت أن من لديه أي استفسار من عملاء الصندوق عليه التواصل مع مركز الاتصالات (على الأرقام الحالية وهي 1188 أو 5777 أو 5999 من أي تليفون محمول و090071117 من أي خط أرضي) أو من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق (www.mff.gov.eg) للتعرف على حالة الطلب الخاصة به.