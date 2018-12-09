شكرا لقرائتكم خبر عن منطقة شمال سيناء الأزهرية تستعد لامتحانات منتصف العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد منطقة شمال سيناء الأزهرية لامتحانات منتصف العام على مستوي المعاهد الأزهرية في مختلف الإدارات الأزهرية، حيث تم عقد إجتماع موسع لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات وتلافي السلبيات التي ظهرت خلال السنوات الماضية.

وأكد محمد عبدالعظيم، مدير عام المنطقة، على شرح كافة المناهج في جميع المواد الدراسية ومتابعة ذلك..مع ضرورة متابعة المراجعة النهائية في كافة المواد الدراسية.

وشدد عبدالعظيم على الالتزام التام بسير الامتحانات بصورة ايجابية وحل السلبيات التي ظهرت خلال السنوات الماضية والوقوف على آخر المستجدات التي تتعلق بالتعليمات الخاصة بسير الإمتحانات..والخروج بها بصورة مشرفة تليق بالأزهر الشريف وتاريخه.

حضر الإجتماع كل من جمال سلامة مدير التعليم الاعدادي بإدارة العريش التعليمية وصالح عبده مدير الادارة التعليمية بالعريش، ومحمود العيسوي مدير ادارة وسط سيناء التعليمية، و نظار المعاهد الابتدائية وشيوخ وعمداء المعاهد الاعدادية والثانوية.