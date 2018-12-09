شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشهد الافتتاح الرسمي لمنتدى «أفريقيا 2018» بشرم الشيخ (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، الافتتاح الرسمي لأعمال منتدى «أفريقيا 2018» بمدينة شرم الشيخ.

حضر المنتدى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، بالإضافة إلى بعض الرؤساء والمسؤولين الأفارقة.

وكان الرئيس السيسي قد شارك، أمس السبت، في جلسة «رواد الأعمال بأفريقيا»، وهي الجلسة التمهيدية التي تسبق الافتتاح الرسمي لمنتدى أفريقيا 2018.

يشارك في المنتدى نحو 10 رؤساء أفارقة وعدد من رؤساء حكومات ووزراء دول أفريقية، ونحو 2000 شخص من رجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى في مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم.