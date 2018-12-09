شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: مصر قطعت شوطًا طويلًا على طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تطلعه إلى زيادة الاستثمارات بين دول القارة الأفريقية، من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة وعابرة للحدود خاصة بمجالات البنية الأساسية والطاقة الجديدة والمتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال الرئيس، في كلمته خلال منتدى أفريقيا 2018 المنعقد بمدينة شرم الشيخ، الأحد، إن مصر قطعت شوطا طويلا على طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وإجراء إصلاحات هيكلية في جميع القطاعات، والعمل على تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار المحلى والأجنبى.