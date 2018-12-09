شكرا لقرائتكم خبر عن 30 شركة روسية تشارك في معرض المنتجات الغذائية في «أفريقيا 2018» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ بعثة التجارة والأعمال للشركات الروسية برئاسة فاسيلي أوسماكوف نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، وآنا بيليائفا المديرة المفوضة للتطوير الدولي لمركز التصدير الروسي، وإليا بويمجالوف مدير المشاريع الخاصة لمركز التصدير الروسي، زيارتها للقاهرة بعد غد الثلاثاءولمدة يومين، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجال التجارة والاقتصاد وترويج المنتجات وتسويقها للموردين الموجهين نحو الصادرات إلى مصر والدول الأفريقية.

وذكرت سفارة روسيا بالقاهرة- في بيان وزعته اليوم الأحد أن أكثر من 30 شركة روسية في مجالات الصناعات الغذائية وصناعة الإنشاءات والمجمع الزراعي الصناعي والتكنولوجيات المعلوماتية والطب تشارك في معرض المنتجات الغذائية في (أفريقيا 2018)، مشيرا إلى أن مركز التصدير الروسي بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الروسية ينظم زيارة هذه البعثة.

وأوضح البيان أن برنامج عمل بعثة التجارة والأعمال الروسية تتضمن عقد جلسة تحت عنوان (روسيا- أفريقيا.. الشراكة والتعاون الاستراتيجي في العلاقات التجارية والاقتصادية)، فضلا عن ورشة عمل بعنوان (السوق الأفريقي.. الخصائص والفرص)، مضيفا أن الجلسة ستناقش مشروع المنطقة الصناعية الروسية- مجمع الانتاج المتكامل في أراضي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي سيقدم الامكانيات الجديدة للمصدرين والموردين الروس المستعدين لعملية توطين قدراتهم التجميعية والانتاجية في المنطقة المجاورة مباشرة لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

ولفت البيان إلى أنه سيشارك في الجلسة كل من: أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الغرف الأفريقية، وسحر طلعت مصطفى رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الروسي، واللواء عبدالقادر درويش نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات واتحاد الصناعات.

ونوه إلى أن البعثة الروسية ستقوم بزيارة إلى بعض المنشآت الصناعية والمعامل المصرية، إلى جانب عقد عدد من اللقاءات مع جهات الأعمال التجارية للمصدرين الروس والشركاء المحتملين الأفريقيين.