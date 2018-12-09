شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: تيسيرات لسداد فرق المساحة للفائزين بالقرعة العلنية التكميلية للأراضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلن المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، أن الهيئة قررت منح مهلة لسداد فرق المساحة، للفائزين بالقرعة العلنية التكميلية للأراضي الأكثر تميزا والمتميزة، التي تم إجراؤها خلال الفترة من 28/1/2018 إلى 15/2/2018، والتى تزيد مساحة الأرض للفائزين بها عن المساحة التي تقدموا لها بنسبة 10%، وذلك استجابة من الهيئة لطلبات الفائزين.

وقال السباعى، في بيان صحفي، الأحد: «يتم منح المهلة وفقاً لما يلى، أولاً: الالتزام بسداد النسبة المُقررة للمساحة المُحددة بكراسة الشروط للقرعة خلال مدة شهر من تاريخ الإعلان، وثانياً: منح مهلة قدرها 6 أشهر تبدأ من انتهاء المهلة المحددة بالبند أولاً لسداد نسبة المقدم عن قيمة المساحة الزائدة، وثالثاً: تحرير شيكات آجلة بباقي قيمة الأرض وتقديمها قبل انتهاء المهلة المُعلن عنها بالصحف».

وأوضح أن العملاء الراغبين في عدم الاستكمال، ويطالبون باسترداد مقدمات الحجز، يُسمح لهم بالاسترداد دون خصم المصاريف الإدارية ومجلس الأمناء، شريطة تقديم طلب الاستردار خلال شهر بحد أقصى من تاريخ الإعلان.