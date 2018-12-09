شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد مدن أبو النمرس والبدرشين والحوامدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بجولة تفقدية بمراكز ومدن أبو النمرس والحوامدية والبدرشين، رافقة خلالها اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد.

وتفقد المحافظ سوق الأربعاء بمركز ومدينة البدرشين، حيث وجه بعدم السماح بأى إشغالات للطريق لعدم إعاقة حركة المارة والسيارات.

كما تفقد المحافظ مدرسة أحمد عرابى بمركز ومدينة البدرشين واستدعى مدير الإدارة التعليمية بالمركز للوقوف على حلول لتفتيت الكثافات الطلابية بالمدرسة، حيث وجه باستغلال أى حجرات إدارية فى إنشاء فصول تعليمية لمواجهة أى تكدسات طلابية إلى جانب الاهتمام بنظافة المدرسة.

كما وجه راشد برفع الاشغالات من شارع أحمد بدوى بمركز أبو النمرس وتحرير محاضر لأى محل أو منشأه تجارية يتعدى على حرم الطريق العام.