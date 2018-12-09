شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يشكل لجنة لإزالة 30 برجا مخالفا فى الحوامدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم رصد 30 برجا مخالفا للأشتراطات الممنوحة بالتراخيص وذلك بطريق مصر أسيوط وطريق طراد النيل بنطاق مركز ومدينة الحوامدية.

وأشار المحافظ، إلى أنة تم تشكيل لجنة للبدء فى إزاله مخالفات البناء الموجودة بالعقارات التى تم رصدها، مؤكدا أن المحافظة تحرص على مراجعة مدى التزام أصحاب العقارات الحاصلين على تراخيص بناء بالاشتراطات الممنوحة بالترخيص والخاصة بعدد الأدوار والمواصفات الهندسية وذلك حفاظا على حياة المواطنين.

ووجة المحافظ بتكثيف أعمال إزالة مخالفات البناء وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، مشيرا إلى أنة تم إزالة 32 حالة تعدى على الأراضى الزراعية خلال حملات تمت بمركز ومدينة الحوامدية.