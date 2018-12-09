شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تنظم حزمة من الدورات التدريبية والإرشادية حول أمراض النباتات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز البحوث الزراعية ممثلا في معهد بحوث امراض النباتات بوزارة الزراعة ، عن تنظيم حزمة من الدورات التدريبية والارشادية المكثفة بالمحافظات خلال شهر ديسمبر الجاري، وذلك تحت رعاية الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور أشرف خليل مدير معهد امراض النباتات ، إنه سيتم تنفيذ دورة تدريبية حول المكافحة المتكاملة لأهم أمراض المحاصيل الحقلية والبستانية بمحافظة الغربية خلال الفترة من 9 وحتي13 من الشهر الجاري، بمحطة بحوث الجميزة، كما سيتم تنفيذ نفس الدورة بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد خلال الفترة من 16 وحتي 20 ديسمبر.

وأضاف " خليل " أنه سيتم أيضا طوال الشهر تنفيذ 26 ندوة إرشادية حول أهم الأمراض التي تصيب محصول الطماطم والطرق الحديثة للمكافحة بمحافظات: الإسماعيلية، الدقهلية، دمياط، الجيزة، القليوبية، بنى سويف، الشرقية، كفر الشيخ، البحيرة، الغربية، المنوفية، الفيوم، ومحافظة المنيا، فضلا عن تنفيذ 24 ندوة إرشادية حول أهم الأمراض التي تصيب محصول البطاطس والطرق الحديثة للمكافحة بمحافظات: الإسماعيلية، الشرقية، الدقهلية، دمياط، كفر الشيخ، البحيرة، الغربية، الجيزة، بنى سويف، المنوفية، القليوبية، والمنيا.

وأشار الي أنه سيتم أيضا تنفيذ 20 ندوة إرشادية حول أهم الأمراض التي تصيب محصول بنجر السكر والطرق الحديثة للمكافحة بمحافظات: كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، البحيرة، النوبارية، الشرقية، الفيوم، الإسماعيلية، بورسعيد، والمنيا، فضلا عن تنفيذ 5 ندوات إرشادية ويوم حقل تحت عنوان : "أمراض المانجـــــــــو.. العفن الهبابى وطرق مكافحته " بمحافظات الفيوم، الإسماعيلية، و قنا.