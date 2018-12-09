شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تشارك فى اجتماعات الأمم المتحدة لاعتماد العهد الدولى لهجرة آمنة بمراكش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوجه السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء مجدى عبدالغفار مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، إلى مدينة مراكش المغربية، لتمثيل مصر فى المؤتمر الدولى لاعتماد العهد الدولي لهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، الذى دعت إليه الأمم المتحدة والمنعقد خلال يومى 10 و11 ديسمبر الجارى.
وتأتي مشاركة السفيرة نبيلة مكرم، فى المؤتمر فى إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وإبراز جهود الدولة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز التعاون مع الدول والمنظمات المشاركة بالمؤتمر فى ملف الهجرة، حيث يشارك بالمؤتمر ما لا يقل عن 150 دولة.
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