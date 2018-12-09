شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يستعرض تقريرًا حول الأنشطة الطلابية للمعاهد العليا والمتوسطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أهمية ممارسة الأنشطة الطلابية، خاصة الرياضية لما لها من دور كبير فى صقل مهارات الطلاب البدنية والنفسية، وتكوين الشخصية المتكاملة لهم.

جاء ذلك خلال استعراضه تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والدكتور طايع عبداللطيف، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، بشأن برنامج الأنشطة الطلابية على مستوى طلاب المعاهد العليا والمتوسطة التابعة للوزارة.

وأشار التقرير إلى انطلاق بطولة الجمهورية للألعاب الفردية بنادى طلائع الجيش خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر وحتى منتصف ديسمبر الجارى، بمشاركة 600 طالب وطالبة، فى ألعاب (المصارعة، الكاراتيه، الجودو، السباحة، تنس الطاولة).

وأضاف التقرير أنه تمت إقامة عددٍ من المنافسات الرياضية، منها: بطولة كمال الأجسام بأكاديمية المستقبل، وبطولة الملاكمة بنادي الترسانة الرياضى، وسباق الدراجات الأول بالوزارة، وبطولة التنس الأرضى بأكاديمية الشروق، فضلًا عن إقامة بطولة التايكوندو فى شهر ديسمبر الجارى بمركز شباب صقر قريش بالمعادى.

وأشار التقرير إلى الإنجازات التى حققها منتخب الوزارة خلال مشاركته فى المسابقات الرياضية، التى منها حصوله على الميدالية الفضية فى بطولة السباحة للجامعات، ومشاركته المتميزة في مهرجان الألعاب الرياضية لذوى الإعاقة بالإسكندرية، الذى نظمته وزارة الشباب والرياضة، حيث حقق النتائج التالية:

الميدالية الذهبية فى تنس الطاولة أرجل سليمة، وفى دفع الجلة من الوقوف وقصار قامة، والميدالية الفضية في رمي القرص من الوقوف، والميدالية البرونزية في تنس الطاولة أرجل معاقة و فى سباق 100م عدو، و فى دفع الجلة قصار قامة، وفى كرة القدم.