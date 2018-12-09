شكرا لقرائتكم خبر عن هلال ربيع الثانى يزين سماء الوطن العربى الليلة وزحل على يساره كنقطة لامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد بسماء المنطقة العربية بعد غروب شمس اليوم الأحد، ومع الانتقال نحو بداية الليل هلال قمر شهر ربيع الثانى يزين الأفق الغربى لقبة السماء وأعلى يساره (بالنسبة للراصد) كوكب زحل حيث يظهر كنقطة ضوئية لامعة للعين المجردة بعد بداية الليل.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن رؤية هلال القمر ستكون أفضل من الليلة الماضية نظرا لأن القمر ازدادت إضاءة قرصه وارتفع عاليا فى السماء، ويمكن ملاحظة أن الجزء الغير مضاء من سطح القمر متوهج بضوء خافت وهو عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر فى ظاهرة يشار إليها بأن القمر الجديد يحتضن القديم ولبضعة ليالى مقبلة.

وكان القمر وقع فى مرحلة الاقتران (المحاق) يوم الجمعة 7 ديسمبر.

جدير بالذكر، أن القمر يوما بعد يوم يتحرك مبتعدا عن موقع غروب الشمس متجها نحو الشرق عبر قبة السماء وهى حركته الطبيعية فى مدارة حول الأرض وأثناء ذلك سوف يلتقى بعدد من الكواكب والنجوم اللامعة، وبعد سبعة أيام من الاقتران سوف يصل لمرحلة التربيع الأول.