سحر نصر: برنامج الإصلاح حقق ارتفاعا فى معدلات النمو وزيادة الاستثمارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص على مد جسور التعاون مع مصر وأشقائها فى القارة، بما يسهم فى جعل إفريقيا قارة واعدة، مشيرة إلى أن تبنى عدد من الدول الإفريقية برامج إصلاحية ساهم فى زيادة معدلات النمو.

وقالت وزيرة الاستثمار، خلال منتدى إفريقيا 2018، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ بحضور الرئيس السيسي، أن من أبرز التجارب الناجحة ما حققته مصر فى تنفيذ برنامج طموح لتصويب مسار الاقتصاد، كانت أهم دعائمه، تحسين مناخ الاستثمار من خلال إصلاحات اقتصادية ومالية ومؤسسية.

وأوضحت الوزيرة، أن من ضمن وأبرز تلك الإصلاحات، قانون الاستثمار وما تضمنه من حوافز وتيسيرات لتصبح أكثر تنافسية وقدرة على جذب رؤوس الأموال، مبينة أن البرنامج الاقتصادى حقق ارتفاعا فى معدلات النمو الاقتصادى وزيادة الاستثمارات وطفرة ملحوظة فى المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، والتى نالت إشادة المؤسسات الدولية.