شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار يكشف حقيقة "فرح المعبد": نرفض عروضا من أغنياء العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إنه اتخذ قرارا منذ فترة طويلة، بمنع إقامة الأفراح في القلاع والمعابد والمقابر، مضيفا: " نرفض عروضا لأفراح من أغنياء العالم في الهرم، وحينما أثار البعض منذ فترة علي مواقع التواصل الاجتماعي، أن هناك كتب كتاب أقيم في معبد الكرنك، أوصيت بإحالة الملف للنيابة الإدارية، ولقينا إنه كان عشاء عمل وفقا للقواعد بعمله في أماكن معينة، لكن الشركة التي نظمت العشاء، أقامت كتب كتاب، ودا غلط ".
وأوضح "العنانى" في كلمته خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والاثار بالبرلمان المنعقد الآن برئاسة النائب أسامة هيكل، أن كتب الكتاب مسموح بالمساجد وحدائق الحصون الآثرية فقط، متابعا: " بعد أسبوعين من تلك الواقعة، أثير على موقع التواصل الاجتماعي، أن أشخاصا أقاموا فرحا في معبد الفيلة بأسوان، وبعد البحث وجدنا الفرح في أحد الفنادق الكبرى لمدة 3 أيام، وما حدث في المعبد هو عشاء عمل فقط لمدة ساعتين بدون خمور أو راقصة".
واختتم حديثه للنواب: "مفيش فرح حصل أو هيحصل داخل معابد"
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