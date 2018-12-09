شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار فى أول تعليق على فيديو الهرم: "مش عارف صح ولا غلط والكلمة للقضاء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، على واقعة تسلق المصور الدنماركي الأهرامات وظهور صورة إباحية مع صديقته بالفيلم الذي نشره علي موقع اليوتيوب، موضحا: " الفيلم الذي شاهده المصريون تضمن واقعتين، الأولى تسلق الهرم، وصورة مخلة للآداب، أنا مش متخصص إني أقول إن الصورة الإباحية صح ولا غلط، دا شغل جهات التحقيق".

وأكد "العناني" في حديثه خلال اجتماع لجنة الاعلام والثقافة والآثار بالبرلمان المنعقد الآن برئاسة النائب أسامة هيكل، أنه طالب بخبراء لتوضيح مدى صحة الصورة من عدمه، متابعا : " النيابة العامة أيضا هتقول الناس دول طلعوا ازاي، وفِي النهاية القضاء هياخد أقصى عقاب ضد أي مقصر".

واختتم الوزير، : "عاوز أقول إن دي حاجة زعلتنا في وزارة الآثار، وزعلت كل المواطنين ، وبأكد إن تسلق الهرم ممنوع، والمقصر سيأخذ عقابه".