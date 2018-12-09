شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يجدد الدعوة لاستغلال طاقات الشباب الإفريقى ودعم أفكارهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى استغلال طاقات الشباب الإفريقى الكاملة ودعم أفكارهم، من خلال إتاحة التمويل للمشروعات المنتجة، مشددا فى الوقت ذاته على أهمية القضاء على كل أشكال العنف والتمييز ضد المرأة الإفريقية، قائلا: " المرأة الإفريقية تمثل ركيزة أساسية للتنمية واحد مكوناتها الفاعلة".

وقال الرئيس السيسي، خلال منتدى إفريقيا 2018، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، "إن العالم ينظر إلى القارة الإفريقية باعتبارها أرض الفرص الواعدة وأنها مؤهلة إلى تحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادى المستدام فى ظل ما تمتلكه من موارد بشرية وثروات هائلة ومتنوعة، متابعا بقوله: "وهو ما يضعنا أمام تحد كبير لتحقيق مستويات معيشية كريمة لجميع مواطنى القارة".