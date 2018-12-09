شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يكشف عن حجم الاستثمارات المصرية فى إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن زيادة استثمارات مصر بدول إفريقيا خلال العام الجارى إلى 1.2 مليار دولار، ليصبح إجمالى الاستثمارات 10.2 مليار دولار. وقال الرئيس السيسي، خلال منتدى إفريقيا 2018، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، إن التوجه المصرى فى زيادة الاستثمارات يهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة لمصر والدول الافريقية إلى جانب زيادة التعاون ونقل الخبرات المصرية إلى دول القارة ونقل الخبرات المصرية الى دول القارة فى المجالات وثيقة الصلة بالتنمية.

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