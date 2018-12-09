شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: مصر قطعت شوطا طويلا على طريق الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، سعى مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى العام المقبل فى عمل كل جهد مخلص من أجل البناء على ما تحقق طيلة السنوات الماضية، واستكمال أجندة القارة التنموية، مشيرا إلى أن هذا الهدف يدفعنا لمزيد من التشاور والعمل الجماعى ،لتفعيل المشروعات التى تحقق التنمية المستدامة للقارة، لتحتل المكانة التى تستحقها على خريطة الاقتصاد العالمى.

وقال الرئيس السيسي، خلال منتدى إفريقيا 2018، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، إن مصر قطعت شوطا طويلا على طريق الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وإجراء إصلاحات هيكلية فى جميع القطاعات، والعمل على تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار المحلى والأجنبى.

وشدد الرئيس فى كلمته، على أن هذه الإصلاحات ساهمت فى تحسن المؤشرات الاقتصادية والتصنيف الائتمانى لمصر بشهادة العديد من المؤسسات الدولية، متابعا: ويتزامن هذا مع تنفذه العديد من الدول الإفريقية من برامج إصلاحية لتحسين أداء اقتصادياتها.