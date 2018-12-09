شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 1723 شخصا خلال تظاهرات "السترات الصفراء" فى فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقف 1723 شخصا فى جميع أنحاء فرنسا خلال الجولة الأخيرة من تظاهرات "السترات الصفراء" السبت التى تخللتها صدامات بين محتجين وشرطة مكافحة الشغب، حسب ما أعلنت وزارة الداخلية الأحد.

وقالت الوزارة إن 1220 من بين مجموع الموقوفين حُبسوا قيد التحقيق. وشارك حوالى 136 ألف شخص في تظاهرات السبت، حسب الوزارة وهو العدد نفسه تقريباً الذي شارك في تظاهرات الأول من كانون الأول/ديسمبر.