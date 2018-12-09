شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يعرب عن تطلعه لزيادة الاستثمارات بين الدول الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تطلعه إلى زيادة الاستثمارات بين دول القارة الإفريقية، من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة وعابرة للحدود خاصة بمجالات البنية الأساسية والطاقة الجديدة والمتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف الرئيس خلال منتدى إفريقيا 2018، قائلا: "إ لقاء هذا العام يأتى فى وقت نتطلع فيه جميعا الى تحقيق مزيد من التكامل الإقليمى وتيسير حركة التجارة البينية، لا سيما بعد أن أطلق الاتحاد الافريقى التجارة الحرة الإفريقية خلال القمة التى عقدت فى العاصمة الموريتانية نواكشوط مارس 2018".