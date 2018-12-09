السجن عام لـ٥ متهمين أصابوا شخص بعجز في يده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن عامًا لـ5 متهمين بإصابة مواطن بعاهة مستديمة في مشاجرة بالساحل.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بالتشاجر مع المجني عليه بسبب خلافات الجيرة، وترصدوا له في مكان أيقنوا مروره به، ثم اعتدوا عليه بالضرب، وأحدثوا به عاهة مستديمة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وتبين استخدامهم أسلحة بيضاء وشومة في إصابة الضحية بعجز في يده اليسرى، وتمت إحالتهم للمحاكمة.