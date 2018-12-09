بعد ضبط 21 طنا.. تفاصيل مداهمة مخزن لتعبئة السكر في أبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
كشفت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة ملابسات القبض على مالك مخزن لتعبئة السكر ناقص الوزن في مركز أبو النمرس.
جهود البحث والتحري التي قادها العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، توصلت إلى أن مالك مخزن غير مرخصة يقوم بتجميع كميات كبيرة من السكر وإعادة تعبئتها داخل أكياس ناقص الوزن ووضع علامات تجارية وهمية وطرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة.
عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، داهمت مأمورية ضمت مفتشي الأغذية المخزن المشار إليه، وأمكن ضبط مالكه وبحوزته 21 طن سكر.
تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر أحاله اللواء إيهاب مختار، حكمدار الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
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