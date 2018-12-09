الأمن يتصدى لإشغالات المنطقة الأثرية في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان

شنت أجهزة الأمن حملة مكبرة لإزالة كافة صور الإشغالات والتعديات بالمنطقة الأثرية بالهرم، وضبط الباعة الجائلين الذين استباحوا حرمة الطريق وخالفوا القانون في ارتكابهم لمخالفات إشغال وإعاقة حركة الطريق للمارة والسائحين.

شارك في الحملة ضباط (الإدارة العامة لمباحث الجيزة، مرور الجيزة، قوات الأمن، شرطة المرافق، تأمين المناطق السياحية والأثرية، الحماية المدنية).

وأسفرت الحملة خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 7 بائع متجول، 6 خيال وجمال، وتنفيذ 8 أحكام قضائية متنوعا، وقضيتي تسول.

وفي في مجال المرافق تحت إشراف اللواء حسن الدماطي، تم رفع 150 لوحا خشبيا و25 كرسيا و7 استاندات حديدية وثلاجات عرض وعربات يد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات المختصة.