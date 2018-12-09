السيسي: 10.2 مليار دولار استثمارات مصرية في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر حرصت على زيادة استثماراتها في أفريقيا، والتي ارتفعت خلال عام 2018 فقط بنسبة 1.2 مليار دولار، ليصل إجمالي الاستثمارات المصرية في دول القارة 10.2 مليار دولار.

وأضاف السيسي، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى أفريقيا 2018، اليوم الأحد، أن هذه الزيادة في حجم الاستثمارات تأتي إلى جانب زيادة التعاون ونقل الخبرات المصرية إلى دول القارة في المجالات وثيقة الصلة بالتنمية، موجهًا الدعوة للمستثمرين لبحث الفرص المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية.

وتابع الرئيس السيسي: "العالم ينظر إلى القارة على أنها أرض الفرص الواعدة وأنها مؤهلة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وهو ما يدعو إلى تحدي حقيقي لتحسين مستويات المعيشة، ولابد من استخدام الطاقات الكاملة للشباب ودعم أفكارهم بدعم التمويل للمشروعات المنتجة التي توفر فرص العمل، والقضاء على كل أشكال العنف والتمييز، لأنها تمثل ركيزة أساسية للتنمية".

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن منتدى أفريقيا 2018 سيساهم في دعم العمل الإقليمي المشرتك، مشددًا على أن مصر ستكون دائمًا على عهدها تجاه دول القارة.