السيسي: قطعنا شوطًا كبيرًا على طريق الإصلاح الاقتصادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر قطعت شوطًا كبيرًا على طريق الإصلاح الاقتصادي، من خلال العمل على توفير مناخ جاذب للاستثمارات، واتخاذ حزمة من الإصلاحات أسهمت في التحسين من المؤشرات الاقتصادية والمستوى الائتماني لمصر، بالتزامن مع التعاون الأفريقي المصري.
وأضاف السيسي، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى إفريقيا 2018، اليوم الأحد، أن كافة المجالات بحاجة إلى توفير استثمارات ضخمة، وهو ما يدفع إلى دعوة المستثمرين من داخل وخارج القارة للاستثمار في إفريقيا.
وتابع الرئيس السيسي: "نحن اليوم في أمس الحاجة لمضاعفة جهودنا المشتركة على جميع المستويات لتعميق التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية والتقدم".
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