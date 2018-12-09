السيسي: نتطلع لتحقيق أهداف التنمية تحت مظلة الاتحاد الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تطمح إلى تحقيق أهدافها في التنمية داخل القارة الأفريقية من خلال العمل المشترك تحت مظلة الاتحاد الأفريقي.

وأضاف السيسي، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى إفريقيا 2018، اليوم الأحد، أن مصر تعمل على استكمال أجندة التنمية في القارة الأفريقية وهو ما يدفع إلى مزيد من التشاور والعمل الجماعي لتحقيق مزيد من التطور والتنمية المستدامة لتحتل القارة المكان الذي تستحقه على خريطة الاقتصاد العالمي.

وأوضح الرئيس السيسي، أن دول القارة تحتاج إلى تنفيذ عدد من الإصلاحات التي تتواكب مع متطلبات العصر، منها شبكات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي، والتكنولوجيا المتطورة والصناعات الجديدة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، وأن تتوافق مع الجهود المذبولة في هذا الصدد.​