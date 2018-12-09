رئيس الحجر الزراعي: لا يوجد حظر من أي دولة عربية أو أجنبية على منتجاتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد كمال العطار، رئيس الحجر الزراعي، إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اتبعت كافة الإجراءات الخاصة بمتابعة ورصد متبقيات المبيدات وعمليات ضبط العلامات التجارية من أجل تفادي حظر أي منتج مصري.

وأضاف كمال فى تصريحات خاصة لمصراوي، أنه حالياً لا توجد دول عربية أو أجنبية تفرض حظرًا الحاصلات الزراعية المصرية، موضحاً أن المنظومة الزراعية تشهد طفرة كبيرة وتطوير مستمر متكامل بين كافة الجهات المختصة بالتصدير من وزارة الزراعة حتى وزارة التجارة والصناعة.

وأشار إلى أن العام القادم سوف يشهد زيادة فى معدلات التصدير للدول الخليج، مطالباً المصدرين بالالتزام التام بتعليمات الوزارة.

وحصل "الخليج 365"، على تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لإجمالي صادرات مصر الزراعية إلى كافة دول أوروبا وإفريقيا والأسواق الآسيوية طوال عام 2018.

وذكر التقرير، أن صادرات مصر خلال الفترة من 1 يناير حتى 5 ديسمبر 2018، بلغت 4 ملايين طن و796 ألف و814 طن.

ولفت التقرير إلى أن "الموالح" كان لها النصيب الأكبر في التصدير حتى بلغ مليون و635 ألف و785طن، بينما احتل محصول البطاطس المركز الثاني في التصدير وبلغ 759 ألف و117 طن.