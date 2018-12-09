مصر | زحامات مرورية بالأوتوستراد بسبب كسر ماسورة مياه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زحامات مرورية بالأوتوستراد بسبب كسر ماسورة مياه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى كسر ماسورة مياه بطريق اﻷوتوستراد، اليوم الأحد، في ظهور زحامات مرورية، للقادم من صقر قريش اتجاه حلوان.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات المعينة بطريق اﻷوتوستراد، بظهور كثافات مرورية، ناتجة عن كسر ماسورة.

وتمركزت الخدمات المرورية بالمكان، للعمل على تنظيم حركة المرور، فيما انتقلت 3 سيارات شفط لسحب المياه للمتراكمة بالطريق.