مصر | بسبب كسر ماسورة مياه.. كثافات مرورية في منطقة كوبري التجنيد بحلمية الزيتون

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ظهرت كثافات مرورية بسبب كسر ماسورة مياه في منطقة كوبري التجنيد بحلمية الزيتون، فيما انتقلت سيارات شفط لسحب المياه للمتراكمة بالطريق. وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بمنطقة كوبرى التجنيد بظهور كثافات مرورية ناتجة عن كسر ماسورة وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان.

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