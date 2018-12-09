مصر | النيابة تقرر حبس أخطر تشكيل عصابي تخصص في السرقة بالإكراه بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تقرر حبس أخطر تشكيل عصابي تخصص في السرقة بالإكراه بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بحبس 4 عاطلين ونقاش أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة 13 شخصا بمنطقة أكتوبر، بالإكراه تحت تهديد الأسلحة النارية، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وإرسال الأسلحة المضبوطة بحوزتهم للمعمل الجنائي لفحصها.

وكان أدلى المتهمون بسرقة 13 شخصا بدائرة قسمي أول وثاني أكتوبر، بارتكابهم الوقائع، وسرقتهم 15 ألف جنيه، 30 هاتف محمول، لاب توب، 9 باور بانك، 9 فلاشات، كمية من أدوات التجميل والمتعلقات الشخصية والإكسسوارات الحريمي.

وأضافوا خلال التحقيقات التي أجريت معهم أنهم كانوا يستقلون دراجات نارية، ويقوموا بسرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد الأسلحة النارية.

وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بتلقي الرائد إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم أول أكتوبر، والرائد محمد داوود رئيس مباحث قسم ثاني أكتوبر 13 بلاغا، من الأهالي، بقيام أشخاص مجهولون يستقلون دراجات نارية، بسرقة متعلقاتهم بالإكراه تحت تهديد الأسلحة النارية، حال سيرهم بدائرة القسمي.

وكلف اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث، لكشف غموض تلك الوقائع وسرقة ضبط مرتكبيها، وتوصلت تحريات العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر، إلى أن وراء ارتكاب الوقائع المشار إليها، تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص، وبإعداد عدة اكمنة لضبطهم، أسفرت أحدهم عن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا خلال التحقيقات أمام المقدم مروان مشرف وكيل فرقة أكتوبر، بارتكابهم الوقائع، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات، وبعرضها على المجني عليهم تعرفوا عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

