مصر | خلال مداهمات أمنية.. ضبط 53 تاجر مخدرات في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال مداهمات أمنية.. ضبط 53 تاجر مخدرات في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي، واللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة ضبط 55 متهم "53 اتجار، تعاطي" بحوزتهم 1760 جرام حشيش، 92 جرام هيروين، 1468 قرصا مخدرا، 920 جرام الأستروكس، وفي مجال قضايا الأسلحة ضبط 11 متهما، بحوزتهم 10 فرد محلي الصنع، طبنجة، 5 طلقة مختلفة الأعيرة.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

