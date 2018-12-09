مصر | زحامات مرورية بسبب كسر ماسورة مياه بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زحامات مرورية بسبب كسر ماسورة مياه بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت زحامات مرورية، اليوم الأحد، بسبب كسر ماسورة مياه، بميدان هشام بركات بمدينة نصر. وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات المعينة بميدان هشام بركات، بظهور كثافات مرورية ناتجة عن كسر ماسورة، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات وتم الدفع بـ3 سيارات شفط لسحب المياه للمتراكمة بالطريق.

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