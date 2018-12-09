مصر | إحباط ترويج 21 طن سكر بالسوق السوداء في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط ترويج 21 طن سكر بالسوق السوداء في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 73 قضية تنوعت في ضبط 23 عدم حمل شهادة صحية، 21 عدم الإعلان عن أسعار، 12 إدارة منشأة بدون ترخيص، 10 إنتاج خبز ناقص الوزن، 6 بيع بازيد من السعر الرسمي، غش تجاري ( سكر ) بإجمالي 21 طن.
وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.
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