مصر | خلال 24 ساعة.. "مرور الجيزة" تضبط 102 سيارة غير مرخصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. "مرور الجيزة" تضبط 102 سيارة غير مرخصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير 1581 مخالفة انتظار خاطئ، 111 بدون قيادة، 102 بدون تسيير، 595 متنوع، 1949 نـمــوذج 125، 39 مطالع ومنازل "موقف عشوائي"، 90 تجاوز السرعه المقررة رادار، وغيرها من المخالفات المرورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.

