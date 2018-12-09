أخبار مصر | وزير التموين: "لم يُحذف أحدا يحتاج للدعم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التموين: "لم يُحذف أحدا يحتاج للدعم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، قبول ١٧٨ ألف طلب بإجمالي ٢٣٢ ألف مستفيد تم عودتهم وإدراجهم ضمن قائمة صرف التموين والخبز عن شهر ديسمبر بعد قيامهم بتحديث وتصحيح بياناتهم بموجب طلبات التظلم التى تقدموا بها بمكاتب التموين فى أول 6 أيام حتى يوم الخميس الماضى، وقد تم مراجعة البيانات الخاصة بهم وبعد التأكد من صحتها وتصحيح البيانات الخاطئة بها والتأكد أيضا أنهم من المستحقين للدعم تم عودتهم على بطاقتهم التموينية.

وأكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بأنه لن يضيع حق أى مواطن له دعم ولن نسمح بوجود أخطاء، كما أن مكاتب التموين ماتزال تتلقى تظلمات المواطنين من خلال حصولهم على استمارة “أداء الخدمة” وكتابة بيانات أفراد الأسرة مرفق بها صوره الرقم القومى لهم وعملية تقديم التظلمات ومراجعة بيانات المتقدمين مستمرة ويتم عودة من تم حذفهم فور تصحيح الأخطاء ببياناتهم وعودتهم للصرف بشكل طبيعي على بطاقتهم التموينية بشكل اسبوعي، واى فرد يعود على البطاقة يحصل على مستحقاته التموينية كاملة سواء فى صرف الخبز او التموين.

وأكد "المصيلحي"، أنه لم يحدث حذف عشوائى للمواطنين من بطاقات التموين، ومن تم حذفه لم يكن لديه رقم قومى أو خطأ فى الرقم القومي او ارقام قومية مكررة على أكثر من بطاقة، وكذلك البطاقات التى بها عدد أفراد غير متناسية مع عدد الأفراد المقيدة بالفعل، وحرصا على الحفاظ على حقوق أى مواطن فقد تم فتح التظلمات من خلال مكاتب التموين وتم استقبال ما يقرب من 40 ألف تظلم فى الاسبوع الاول من شهر ديسمبر.

ومن ناحية أخرى تعلن وزارة التموين عن إصدار وتسليم عدد ٧٠ الف بطاقة تموين ذكية جديدة بإجمالي ١٧٣ الف مستفيد جديد تم تسليمهما للمواطنين وإدراجهم فى قائمة صرف التموين والخبز اعتبارا من شهر ديسمبر الجاري وذلك فى إطار حرص الوزارة على تسليم هذه البطاقات بعد طباعتها للمواطنين من خلال مكاتب التموين حتى يتمكنوا من صرف مقراراتهم التموينية بشكل منتظم.