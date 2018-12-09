أخبار مصر | 30 عالمًا يشاركون في مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" بالغردقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 30 عالمًا يشاركون في مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" بالغردقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك 30 عالمًا وخبيرًا مصريًا من علماء مصر في الخارج بمجال التعليم، في فعاليات النسخة الرابعة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، والذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي تحت عنوان "مصر تستطيع بالتعليم"، والذي يبدأ في 17 ديسمبر الجاري بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر ويستمر لمدة يومين.

ويخصص المؤتمر نسخته الحالية لمناقشة التعليم في مصر ووضع التصورات الكفيلة بضمان نظام تعليمي يساهم في بناء مواطن متحضر يواكب أساليب الحياة الحديثة مع التمسك بالقيم الدينية الوسطية والموروثات الثقافية الأصيلة.

من ناحيتها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن مؤتمرات "مصر تستطيع" حققت في الدورات السابقة أهدافاً كبيرة، وأن هذه المؤتمرات نجحت في ربط العقول والطيور المهاجرة بالوطن وقضايا التنمية والتقدم، كما ساهمت في تأكيد أهداف خطة التنمية المستدامة "مصر 2030".

وأضافت أن "الحقيقة أن جميع علماء وخبراء مصر في الخارج مدعاة للفخر والاعتزاز خاصة أنهم يتسابقون للمشاركة في هذه المؤتمرات، وهناك عدد كبير منهم لم تمكنه ارتباطاته العلمية والوظيفية من الحضور لكنهم جميعا – الذين حضروا وغيرهم – أبدوا استعدادًا كبيرًا وترحيبًا لوضع علمهم وتجاربهم وخبراتهم في خدمة الوطن الأم، مصر".

وبدوره أكد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، ترحيبه باستضافة عقول مصر المهاجرة بمدينة الغردقة عروس البحر الأحمر.

وأورد أن استضافة المؤتمر بالمحافظة تنبع من حرصه على أن تساهم محافظة البحر الأحمر في تحقيق أهداف التنمية في ضوء الاستراتيجية القومية التي تنتهجها الدولة المصرية.

وأضاف عبد الله: "أن استضافة هذا العدد الكبير من علماء مصر في وقت واحد ليس بالأمر البسيط، لكننا وضعنا كل إمكانيات المحافظة وأجهزتها التنفيذية في خدمة المؤتمر لإنجاحه"، موجها الشكر لمستثمري البحر الأحمر ومدينة الغردقة على مساهماتهم في الاستضافة.

وتابع أن استضافة مثل هذا الحدث الكبير أمر يسهم في أن تتصدر مدينة الغردقة خريطة سياحة المؤتمرات وهو الهدف الذي تسعى المحافظة لتحقيقه.