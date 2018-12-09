شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات منتدى "إفريقيا 2018" فى شرم الشيخ بحضور الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت قبل قليل، فعاليات منتدى "إفريقيا 2018" بشرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

يشارك منتدى شباب العالم 2018 فى فعاليات مؤتمر أفريقيا 2018 ، وذلك من خلال دعوة 100 من رواد الأعمال فى إفريقيا للحضور والمشاركة في يوم شباب رواد الأعمال (YED)، والذى يوفر للشباب الصاعد فى القارة فرصة عرض أفكارهم وسط حضور متنوع من المستثمرين والشخصيات العامة، بالإضافة إلى صقل مهاراتهم عن طريق المشاركة في بعض ورش العمل.

ويهدف منتدى الاستثمار إفريقيا 2018 إلى تحفيز الاستثمار فى القارة الإفريقية، وينعقد هذا العام فى ظل تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى لعام 2019.