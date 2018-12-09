شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع 4 رحلات دولية بمطار القاهرة لسوء الطقس فوق مطارات الوصول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأحد، تأخر إقلاع 4 رحلات جوية دولية، بسبب سوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول لتلك الرحلات.

وأفادت مصادر ملاحية بالمطار، أن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات الخطوط المغربية رقم 273 المتجهة إلى كازبلانكا، ورحلة الخطوط الهبوط السعودية رقم 308 والمتجهة إلى جده، كما تأخرت رحلة الخطوط التونسية رقم 814 المتجهة إلى تونس، ورحلة الخطوط الإيطالية 802 المتجهة إلى ميلان، بسبب سوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول لتلك الرحلات.