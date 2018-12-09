شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 15 شخصا فى انقلاب أتوبيس ركاب بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بانقلاب أتوبيس ركاب بطريق "الجوسق – شبرا" بدائرة مركز بلبيس، ما أسفر عن إصابة 15شخص بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد.

تم نقل المصابين إلى مستشفى "بلبيس" المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.