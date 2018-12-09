شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يفتتح بعد قليل أعمال منتدى "أفريقيا 2018" بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد قليل، أعمال منتدى "أفريقيا 2018" المنعقد حاليا بشرم الشيخ.

ويشارك منتدى شباب العالم 2018 في فاعليات مؤتمر أفريقيا 2018 وذلك من خلال دعوة 100 من رواد الأعمال فى إفريقيا للحضور والمشاركة في يوم شباب رواد الأعمال (YED)، والذى يوفر للشباب الصاعد فى القارة فرصة عرض أفكارهم وسط حضور متنوع من المستثمرين والشخصيات العامة، بالإضافة إلى صقل مهاراتهم عن طريق المشاركة في بعض ورش العمل.

ويهدف منتدى الاستثمار افريقيا 2018 الي تحفيز الاستثمار فى القارة الافريقية، وينعقد هذا العام فى ظل تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى لعام 2019.