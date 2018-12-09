شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يصل مقر انعقاد منتدى "أفريقيا 2018" بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، قبل قليل، مركز المؤتمرات الدولى بشرم الشيخ، لافتتاح أعمال منتدى أفريقيا 2018.

كانت فعاليات منتدى إفريقيا 2018، قد انطلقت بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس السبت، فى جلسة (شباب رواد الأعمال بإفريقيا)، وهى الجلسة التمهيدية التى تسبق الافتتاح الرسمى لمنتدى إفريقيا 2018. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن افريقيا مستقبل الاقتصاد العالمى وريادة الأعمال لأنها تمتلك كافة العناصر التى تمكنها من تحقيق طفرة اقتصادية، تسهم فيها مشروعات رواد الأعمال بقوة وفاعلية. وأضاف السيسى، أنه تم الدعوة لتأسيس صندوق التمويل العربى الإفريقى لدعم ريادة الأعمال فى العالم العربى وأفريقيا، كما تم إطلاق مبادرة تدريب 10 آلاف شاب مصرى وإفريقى كمطورى ألعاب وتطبيقات إلكترونية خلال الثلاث سنوات القادمة.

انطلقت فعاليات منتدى إفريقيا 2018، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد ظهر اليوم السبت، فى جلسة (شباب رواد الأعمال بإفريقيا)، وهى الجلسة التمهيدية التى تسبق الافتتاح الرسمى لمنتدى إفريقيا 2018 غدا الأحد بشرم الشيخ.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن افريقيا مستقبل الاقتصاد العالمى وريادة الأعمال لأنها تمتلك كافة العناصر التى تمكنها من تحقيق طفرة اقتصادية، تسهم فيها مشروعات رواد الأعمال بقوة وفاعلية.

وأضاف السيسى، أنه تم الدعوة لتأسيس صندوق التمويل العربى الإفريقى لدعم ريادة الأعمال فى العالم العربى وأفريقيا، كما تم إطلاق مبادرة تدريب 10 آلاف شاب مصرى وإفريقى كمطورى ألعاب وتطبيقات إلكترونية خلال الثلاث سنوات القادمة.