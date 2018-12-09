شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل لمياه أسيوط ومنسقي برنامجTSM بالشركة القابضة لمتابعة تأهيل المحطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادي الجديد ورشة عمل لمنسقي برنامج الإدارة الفنية المستدامة TSM، والذي يساهم في الحفاظ على أصول قطاع مياه الشرب والصرف الصحى من خلال الالتزام بالمعايير والتشريعات المصرية، وتقليل الطاقة المستهلكة وتقديم خدمة متميزة للمواطن ، بمشاركة شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات "الأقصر- قنا - سوهاج- المني".

والتقى المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار ، رئيس مجلس الإدارة بمنسقي برنامج الإدارة الفنية المستدامة TSMبالشركة القابضة ، والشركات المشاركة، لمناقشة الخطة الزمنية لتأهيل مختلف المحطات المرشحة بكل شركة، والمعوقات التي تواجه الشركات في الإسراع بتأهيل المحطات، والموقف العام للمحطات الحاصلة على شهادة TSM، ومدى إمكانية تجديد الشهادة.

وأكد صلاح أن برنامج الإدارة الفنية المستدامة TSM أثمر عن إعداد كوادر مؤهلة لمتابعة التشغيل الأمثل للمحطات؛ تمهيداً للتوسع في منح شهادة TSMعلى مختلف المحطات المرشحة بالتابعة للشركة.