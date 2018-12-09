شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترأس اجتماع الدورة الـ 21 للمجلس الوزارى العربى للسياحة بمدينة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس جمهورية مصر العربية الدورة الحادية والعشرين للمجلس الوزارى العربى للسياحة والمنعقدة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فى مدينة الإسكندرية غدا الاثنين الموافق 10 ديسمبر الجارى.

وتلقى الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة الكلمة الافتتاحية لهذه الدورة وتقوم بإدارة جلسات المجلس مستعرضة جدول أعمال هذه الدورة والذى يتضمن 13 بنداً ومنها تفعيل محور المعلومات والإحصاءات السياحية لدعم الاستراتيجية العربية للسياحة، والتنمية المستدامة 2030 فى قطاع السياحة بالمنطقة العربية، ومعايير الجودة السياحية فى مجال وكالات السياحة والسفر.

كما يستعرض المجلس ضمن بنوده أهمية حضانات الأعمال للمشاريع السياحية، فى حضور وزراء السياحة من الدول العربية.

ويشارك فى الجلسة الافتتاحية للمجلس الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

وسوف تشارك الدكتورة رانيا المشاط فى الاجتماع المشترك لوزراء السياحة والثقافة في الدول العربية المنعقد في مكتبة الاسكندرية على هامش اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة يوم الثلاثاء 11 ديسمبر الجارى ، والذى سيتم خلاله مناقشة مقترح الرؤية المقترحة من قبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية، والتي سيعرضها سمو الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة، والتي تهدف الى بناء شراكات فاعلة بين الدول العربية في مجال السياحة الثقافية واعتماد السياحة محركا رئيسيا للتعريف بالتراث الثقافي وركيزة أساسية للمحافظة عليه واستثماره وتطويره.

ويشارك في الاجتماع المشترك لوزراء السياحة والثقافة في الدول العربية السيد احمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وعدد من وزراء السياحة والثقافة من الدول العربية والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الاسكندرية.

جدير بالذكر أن الدورة السابقة للمجلس الوزارى العربى للسياحة ترأستها دولة فلسطين، وكانت قد عقدت فى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، وأدارتها السيدة رولا معايعة وزيرة السياحة الفلسطينية.

كما يعقد اليوم الأحد المكتب التنفيذى للمجلس الوزارى العربى للسياحة دروته العادية الثالثة والعشرين، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية برئاسة المملكة العربية السعودية وبمشاركة رؤساء وفود الدول الأعضاء وهي مصر والأردن وتونس وليبيا والمغرب والبحرين والعراق، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ويناقش المكتب التنفيذى مشروع جدول أعمال الدورة الحادية والعشرين للمجلس الوزاري العربي للسياحة ، وإعداد مشاريع القرارات بالبنود المعروضة على جدول الأعمال والتي تتضمن العديد من الموضوعات الهامة وفي مقدمتها مشروع الرؤية المقترحة لتفعيل العمل المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة في الدول العربية.

ومن المقرر أن تقام احتفالية لتكريم الدكتور طالب الرفاعى، الأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية، وعمرو عبدالغفار المدير الإقليمى السابق للشرق الأوسط بالمنظمة،على هامش الدورة الدورة الحادية والعشرين للمجلس الوزاري العربى للسياحة .